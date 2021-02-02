Де-юре Зеленский остается президентом, но его даже не все кабинеты на Банковой слушают, - Омелян
Нам нужно смириться с мыслью, что Зеленского больше не существует. Он де-юре остается президентом, но его влияние на украинскую политику сейчас ограничивается исключительно Банковой и то, судя по всему, не все кабинеты на Банковой его слушаются ", - такое мнение озвучил в эфире программы "Главное" телеканала "Эспрессо" экс-министр инфраструктуры Украины дипломат Владимир Омелян, пишет Еспресо.Захид.
"Мы видим сегодня не только скандал, разворачивается с Дубинским. Видим сегодня публичный вызов со стороны Разумкова, который запустил неоднозначный ролик, он "идет и начинает работать". То есть очевидно, что он хочет объединить вокруг себя левые или лево-центристские силы. Но я сомневаюсь, что ему это удастся сделать, потому что Разумков - это Зеленский и ему придется отвечать за все, что Зеленский наделал в стране за последние два года ", - добавил бывший министр.
- 1 февраля Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Это решение поддержали более 180 народных депутатов. В тот же день на своей странице в Facebook глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о начале работы новой сессии Рады. Некоторые пользователи соцсети расценили это как начало президентской кампании Разумкова. Во время брифинга спикер парламента заверил, что о создании собственной политической силы не идет. Целью ролика является показать, как работает его команда.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти