Де-юре Зеленский остается президентом, но его даже не все кабинеты на Банковой слушают, - Омелян

2 февраля, 2021, 13:33

Из-за скандала с Дубинским и пафосного видео Разумкова экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян усомнился в том, что Зеленский имеет реальное влияние на украинскую политику

Нам нужно смириться с мыслью, что Зеленского больше не существует. Он де-юре остается президентом, но его влияние на украинскую политику сейчас ограничивается исключительно Банковой и то, судя по всему, не все кабинеты на Банковой его слушаются ", - такое мнение озвучил в эфире программы "Главное" телеканала "Эспрессо" экс-министр инфраструктуры Украины дипломат Владимир Омелян, пишет Еспресо.Захид.

"Мы видим сегодня не только скандал, разворачивается с Дубинским. Видим сегодня публичный вызов со стороны Разумкова, который запустил неоднозначный ролик, он "идет и начинает работать". То есть очевидно, что он хочет объединить вокруг себя левые или лево-центристские силы. Но я сомневаюсь, что ему это удастся сделать, потому что Разумков - это Зеленский и ему придется отвечать за все, что Зеленский наделал в стране за последние два года ", - добавил бывший министр.