DCH Ярославского приобрела онлайн-маркетплейс LeBoutique
Об этом сообщила пресс-служба DCH.
"Группа DCH приобрела у частных инвесторов 100% корпоративных прав онлайн-маркетплейса LeBoutique, одного из ведущих игроков украинского fashion-ритейла, работающего онлайн. Компания предлагает клиентам покупать со скидками одежду, обувь, сумки и аксессуары известных западных и украинских брендов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансовым советником со стороны продавцов выступила инвестиционно-банковская компания SoulPartners.
В пресс-службе отметили, что инвестиция в LeBoutique является логическим продолжением стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов в дополнение к существующим офлайновым торговым площадкам.
"Кроме того, ожидается положительная синергия онлайн-маркетплейса с банком "Кредит Днепр" в части обработки платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique", - добавили в пресс-службе.
В компании также отметили, что DCH планирует развивать платформу с целью закрепления за ней статуса отраслевого лидера и создания современного и удобного для пользователей украинского онлайн-продукта.
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