DCH Ярославского приобрела онлайн-маркетплейс LeBoutique

2 февраля, 2021, 16:46

Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского приобрела 100% корпоративных прав одного из крупнейших украинских онлайн-маркетплейса в сегменте fashion-ритейла LeBoutique

Об этом сообщила пресс-служба DCH.

"Группа DCH приобрела у частных инвесторов 100% корпоративных прав онлайн-маркетплейса LeBoutique, одного из ведущих игроков украинского fashion-ритейла, работающего онлайн. Компания предлагает клиентам покупать со скидками одежду, обувь, сумки и аксессуары известных западных и украинских брендов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовым советником со стороны продавцов выступила инвестиционно-банковская компания SoulPartners.

В пресс-службе отметили, что инвестиция в LeBoutique является логическим продолжением стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов в дополнение к существующим офлайновым торговым площадкам.

"Кроме того, ожидается положительная синергия онлайн-маркетплейса с банком "Кредит Днепр" в части обработки платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique", - добавили в пресс-службе.

В компании также отметили, что DCH планирует развивать платформу с целью закрепления за ней статуса отраслевого лидера и создания современного и удобного для пользователей украинского онлайн-продукта.

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