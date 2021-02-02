Будут говорить с детьми о митингах: в школах РФ введут должность советника-воспитателя
Об этом сообщают росСМИ.
Из-за появления студентов и старшеклассников на митингах российские чиновники планируют провести конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию.
За конкурс будут отвечать созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента. Воспитатели должны будут говорить с детьми о политике и митингах.
Так, в 2022 году во всех регионах России могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, отметил Сергей Кравцов.
По его словам, конкурс "Навигаторы детства" уже реализуется в десяти пилотных регионах, и с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.
Как отмечается, такие воспитатели будут советовать не только директору, но и ученикам.
Читайте также: Пугают человеческими жертвами: в кинотеатрах РФ перед сеансами включают пропаганду с призывами не ходить на митинги
Министр образования РФ, который выступал перед сенаторами через несколько дней после акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, тоже вспомнил "недавние события", которые, с его точки зрения, показали, как "важна тема воспитания".
"Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и когда сама жизнь может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность деструктивного влияния на детей?" - спросил Кравцов.
В пресс-службе Минобразования РФ отметили, что принять участие в конкурсе "Навигаторы детства" смогут педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 15 тыс. руб. без учета региональных коэффициентов.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- В десятках городов России в минувшую субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
- В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти