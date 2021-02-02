Будут говорить с детьми о митингах: в школах РФ введут должность советника-воспитателя

2 февраля, 2021, 16:33

Министр образования РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию

Об этом сообщают росСМИ.

Из-за появления студентов и старшеклассников на митингах российские чиновники планируют провести конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию.

За конкурс будут отвечать созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента. Воспитатели должны будут говорить с детьми о политике и митингах.

Так, в 2022 году во всех регионах России могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, отметил Сергей Кравцов.

По его словам, конкурс "Навигаторы детства" уже реализуется в десяти пилотных регионах, и с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

Как отмечается, такие воспитатели будут советовать не только директору, но и ученикам.

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Министр образования РФ, который выступал перед сенаторами через несколько дней после акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, тоже вспомнил "недавние события", которые, с его точки зрения, показали, как "важна тема воспитания".

"Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и когда сама жизнь может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность деструктивного влияния на детей?" - спросил Кравцов.

В пресс-службе Минобразования РФ отметили, что принять участие в конкурсе "Навигаторы детства" смогут педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 15 тыс. руб. без учета региональных коэффициентов.

Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.

После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.

В десятках городов России в минувшую субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.

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