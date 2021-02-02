Боссы "Реала" выдвинули Зидану ультиматум

2 февраля, 2021, 14:19

Француз Зинедин Зидан будет уволен с поста главного тренера "Реала", если не выиграет в нынешнем сезоне Лигу чемпионов

Об этом сообщает As .

По информации издания, будущее французского тренера в "Реале" зависит от того, как мадридский клуб выступит в Лиге чемпионов. Чтобы сохранить свою должность, Зинедину Зидану необходимо выиграть главный еврокубок.

ЛЧ остается единственным турниром, в котором "Реал" сохраняет реальные шансы на победу. В чемпионате Испании мадридцы отстают от лидера - "Атлетико" - на 10 очков. Кроме этого, команда не смогла получить Суперкубок Испании и вылетела с Кубка страны.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет с итальянской "Аталанты". Матчи состоятся 24 февраля и 10 марта.

Напомним, 30 января в 21-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле уступил "Леванте" .

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