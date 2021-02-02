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Блинкен пообещал Кулебе "непоколебимую поддержку" в условиях российской агрессии


фото: Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о своем разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

Об этом госсекретарь США Блинкен написал в своем Twitter.

"Рад поговорить с министром иностранных дел Кулебой. Вновь подтвердил нашу непоколебимую поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности в условиях российской агрессии, и обязательства по продвижению реформ, жизненно важных для украинского успеха ", - написал Блинкен.

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  • Напомним, что 1 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Такой разговор состоялся впервые после назначения Блинкена.
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