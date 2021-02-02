Блинкен пообещал Кулебе "непоколебимую поддержку" в условиях российской агрессии

2 февраля, 2021, 07:20

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о своем разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

Об этом госсекретарь США Блинкен написал в своем Twitter.

"Рад поговорить с министром иностранных дел Кулебой. Вновь подтвердил нашу непоколебимую поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности в условиях российской агрессии, и обязательства по продвижению реформ, жизненно важных для украинского успеха ", - написал Блинкен.

Excellent to speak with Foreign Minister @DmytroKuleba today and reaffirm our unwavering support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, and commitment to advancing reforms vital to Ukraine 's success . - Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 2, 2021

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