Армения подала жалобу против Азербайджана в ЕСПЧ

2 февраля, 2021, 12:56

Правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Армянская сторона обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе представительства Армении в ЕСПЧ.

Как сообщается, Ереван настаивает на том, что во время развязанной 44-дневной войны и в последующий период Баку нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, личная и семейная жизнь, образование и ряд других прав.

"В жалобе среди других подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ. Вместе с ней было предоставлено "большое количество доказательств".

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