Арестович: о срыве перемирия можно говорить после двух недель боевых действий

2 февраля, 2021, 16:01

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович считает, что нет оснований говорить о срыве режима прекращения огня на фронте

Об этом он заявил в эфире радио Донбасс.Реалии.

"Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели", - отметил советник главы ОП.

Тогда, по мнению Арестовича, можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату к соблюдению режима не подействовали.

"Вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени", - сказал советник.