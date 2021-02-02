Арестович: о срыве перемирия можно говорить после двух недель боевых действий
Об этом он заявил в эфире радио Донбасс.Реалии.
"Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели", - отметил советник главы ОП.
Тогда, по мнению Арестовича, можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату к соблюдению режима не подействовали.
"Вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени", - сказал советник.
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