Андерс Аслунд выиграл суд у Коломойского: тот требовал опровергнуть слова об украденных в ПриватБанке $5 млрд и "бандите"

2 февраля, 2021, 18:30

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда, который обязывал шведского экономиста Андерса Аслунда

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в августе 2020 года Печерский суд обязал Аслунда опровергнуть его заявления в комментарии изданию "Украинские новости".

Игорь Коломойский требовал в суде опровержения собственно слов издания и заявлений самого Андерса Аслунда.

В частности, олигарх хотел опровержение слов издания:

"Аслунд высказал жесткую позицию в отношении Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме"

"Я не понимаю, если Коломойский бандит и он ограбил ПриватБанк, почему он не сидит в тюрьме?"

В иске фигурировали такие заявления самого Аслунда:

"Президент не должен встретиться с Коломойским. Только в суде нужно встретиться с человеком, который украл пять с половиной миллиардов долларов"

"... почему не его судят? ... почему нет уголовного дела против вора? ... потому что вор слишком много украл?"

21 января Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда, отметив, что заявления Аслунда являются оценочными суждениями, а не фактическими утверждениями.

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