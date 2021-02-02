Американский сенатор Ромни анонсировал санкции против РФ из-за заключения Навального

2 февраля, 2021, 22:29

Член Сената США от Республиканской партии Митт Ромни отреагировал на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному

Об этом он написал в Twitter.

"Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть. Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его к заключению в тюрьму после фиктивного процесса. На этой неделе мы примем законодательство, чтобы санкционировать виновных в этих действиях", - подчеркнул сенатор.

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