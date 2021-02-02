Американский сенатор Ромни анонсировал санкции против РФ из-за заключения Навального
Об этом он написал в Twitter.
"Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть. Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его к заключению в тюрьму после фиктивного процесса. На этой неделе мы примем законодательство, чтобы санкционировать виновных в этих действиях", - подчеркнул сенатор.
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Strong leaders do not have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We'll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL- Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился после отравления российским военным ядом "Новичок".
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- 23 января в десятках городов России прошли массовые акции протеста в поддержку Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
- В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.
- После задержания Навального в интернет выложили его фильм-расследование о поместье под Геленджиком, владельцем которого оппозиционер назвал президента РФ Владимира Путина. В течение 10 дней фильм набрал более 100 млн просмотров на Youtube.
- Во вторник, 2 февраля, Московский городской суд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний отменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.
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