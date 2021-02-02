Администрация Байдена предложила Германии условия для снятия санкций с "Северного потока-2", - СМИ

2 февраля, 2021, 15:57

После смены администрации в Белом доме США впервые сигнализировали о готовности говорить о прекращении своих санкций в отношении спорного трубопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ из России в Германию

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации, сообщает Европейская правда.

Американцы ожидают, что немецкая сторона предложит свой пакет предложений, пишет издание.

"Немцы должны представить пакетное решение. Иначе мы не сможем устранить проблему "Северного потока-2", - заявил на условиях анонимности представитель администрации США, принимавший участие в переговорах.

Вашингтон хочет, чтобы немецкий пакет предусматривал обеспечение энергетической безопасности Европы. Основная цель - остановить растущую зависимость Европы от российского газа и не допустить отключения Украины от европейской инфраструктуры.

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность оснастить "Северный поток-2" механизмом отключения, который может быть задействован в случае, если Москва попытается оказывать давление на Украину, ограничив подачу газа.

Соединенные Штаты также считают, что соглашение, которое регулирует транзит российского природного газа по трубопроводной системе Украины, должно быть пересмотрено.

Немецкая газета отмечает, что правительство Ангелы Меркель "вздохнуло с облегчением" после новости о предложении США, но пока не предложило никаких уступок администрации Джо Байдена.

Ранее вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца.

Напомним, прежняя администрация США президента-республиканца Дональда Трампа была категорична в своем неприятии достройки "Северного потока-2".

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