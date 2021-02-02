10 тыс. чиновников не будут нести уголовную ответственность за сокрытие состояния из-за решения КСУ, - НАПК

2 февраля, 2021, 16:27

В НАПК объяснили, что из-за того, что новый закон о привлечении к уголовной ответственности за непредоставление деклараций не имеет обратной силы во времени, 10 тыс. субъектов декларирования не будут оштрафованы

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что более 10 тыс. должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный Суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

"Среди субъектов декларирования, которые не подали декларации, и бывшие народные депутаты. В частности, Константин Жеваго, Игорь Кононенко, Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник", - говорится в сообщении.

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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции объяснили: несмотря на то, что с 30.12.2020 года вступил в силу Закон Украины № 1074-IX, которым восстановлена уголовная ответственность за умышленное непредоставление декларации и умышленное декларирование недостоверных сведений, эти лица не смогут быть привлечены к ответственности.

Так, закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовную противоправность деяния, не имеет обратного действия во времени (ч. 2 ст. 5 УК Украины). То есть, если норма закона об уголовной ответственности не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности в соответствии с нормами такого закона.

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