10 тыс. чиновников не будут нести уголовную ответственность за сокрытие состояния из-за решения КСУ, - НАПК
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что более 10 тыс. должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный Суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.
"Среди субъектов декларирования, которые не подали декларации, и бывшие народные депутаты. В частности, Константин Жеваго, Игорь Кононенко, Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник", - говорится в сообщении.
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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции объяснили: несмотря на то, что с 30.12.2020 года вступил в силу Закон Украины № 1074-IX, которым восстановлена уголовная ответственность за умышленное непредоставление декларации и умышленное декларирование недостоверных сведений, эти лица не смогут быть привлечены к ответственности.
Так, закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовную противоправность деяния, не имеет обратного действия во времени (ч. 2 ст. 5 УК Украины). То есть, если норма закона об уголовной ответственности не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности в соответствии с нормами такого закона.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Отмену е-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предложил Раде уволить судей Конституционного суда.
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
- 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.
- Впоследствии в СНБ заявили, что Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за недостоверное декларирование.
- 27 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций
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