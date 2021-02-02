100-летний британский ветеран Том Мур, который собрал $45 млн для врачей и стал рыцарем, умер от коронавируса

2 февраля, 2021, 18:35

Британский ветеран Том Мур, который в 2020 году собрал почти 33 млн фунтов стерлингов ($45 млн) пожертвований для поддержки Национальной службы здравоохранения во время пандемии, умер от коронавируса

Об этом сообщает BBC.

В Великобритании от коронавируса умер 100-летний ветеран Том Мур. Он стал известным после того, как собрал миллионы долларов для лечащих врачей больных коронавирусом.

По словам его дочери, Ханны Инграм-Мур, отец в течение последних нескольких недель лечился от пневмонии. На прошлой неделе тест на коронавирус показал у него положительный результат.

Как известно, Мур прошел 100 кругов в своем саду к своему 100-летию. Также он удостоен звания рыцаря, которым его наградила королева Елизавета.

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