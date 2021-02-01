Звезду ПСЖ ограбили, в настоящее время форвард был на матче

1 февраля, 2021, 13:13

Дом форварда французского ПСЖ Икарди ограбили, пока футболист находился с командой на выездном матче чемпионата Франции

Об этом сообщает L'Equipe.

В субботу Икарди вместе с ПСЖ отправился на выездной матч чемпионата Франции в Лорьян. А уже в воскресенье утром прислуга обнаружила, что в доме побывали грабители.

Воры похитили ювелирные украшения, часы, а также дизайнерскую одежду. Суммарная стоимость утраченных вещей составляет более 400 тыс. евро.

Правоохранители уже побывали на месте преступления и взяли отпечатки пальцев, которые оставили преступники. По версии полиции, грабители проникли в дом через окно.

Напомним, в марте в Англии ограбили дом бывшего футболиста лондонского "Арсенала" и "Челси" Эшли Коула.

В октябре неизвестный ограбил дом Криштиану Роналду в Португалии.