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Espreso.tvСпортЗвезду ПСЖ ограбили, в настоящее время форвард был на матче

Звезду ПСЖ ограбили, в настоящее время форвард был на матче


фото: Getty Images
Дом форварда французского ПСЖ Икарди ограбили, пока футболист находился с командой на выездном матче чемпионата Франции

Об этом сообщает L'Equipe.

В субботу Икарди вместе с ПСЖ отправился на выездной матч чемпионата Франции в Лорьян. А уже в воскресенье утром прислуга обнаружила, что в доме побывали грабители.

Воры похитили ювелирные украшения, часы, а также дизайнерскую одежду. Суммарная стоимость утраченных вещей составляет более 400 тыс. евро.

Правоохранители уже побывали на месте преступления и взяли отпечатки пальцев, которые оставили преступники. По версии полиции, грабители проникли в дом через окно.

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