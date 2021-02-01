Зеленский: Параллельно с нормандским нужно делать еще один формат переговоров

1 февраля, 2021, 12:53

Об этом заявил украинский лидер в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента .

По его словам, это мог бы быть параллельный кейс.

"Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия", - заявил он.

Зеленский заявил, что в нормандском формате есть вопросы, которые не поднимаются. Например, оккупация Крыма.

"Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой", - рассказал он.

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