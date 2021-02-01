Запасы Симферопольского водохранилища практически истощились, - оккупационная власть Крыма
Об этом сообщает " Крим.Реалии ".
"Притоки в наши водохранилища мы не считаем. Это бесконечно малая величина. Закончилось два месяца зимы, поэтому город и населенные пункты мы продолжаем держать в режиме водоснабжения так, как это было принято еще летом", - сказал глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов .
По словам Баженова, запасы Симферопольского водохранилища практически истощились.
"Та вода, которая в нем есть, она давно уже стала не совсем кондиционная и по запаху, мы эту проблему решили", - сказал он.
Баженов отметил, что техническая зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается после запуска Дзержинского водовода.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти