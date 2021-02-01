Израиль и Косово установили дипотношения
1 февраля, 2021, 18:44
Израиль и частично признанное Косово установили дипломатические отношения
Об этом пишет The Times of Israel, сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что прошла виртуальная церемония, в ходе которой стороны подписали соглашение о дипломатических отношениях.
Косово является первой страной с мусульманским большинством, признавшей Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, сообщается, что Израиль одобрил просьбу Косово об открытии посольства в Иерусалиме.
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