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Espreso.tvОбществоИзраиль и Косово установили дипотношения

Израиль и Косово установили дипотношения

Израиль и частично признанное Косово установили дипломатические отношения

Об этом пишет The Times of Israel, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что прошла виртуальная церемония, в ходе которой стороны подписали соглашение о дипломатических отношениях.

Косово является первой страной с мусульманским большинством, признавшей Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, сообщается, что Израиль одобрил просьбу Косово об открытии посольства в Иерусалиме.

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