Из-за незаконной поездку в Крым: солиста "Песняров" не пустили в Украину

1 февраля, 2021, 15:43

Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы "Песняры" из-за незаконного посещения оккупированного Крыма

Об этом сообщил Укринформу представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В аэропортуи "Борисполь" сотрудники ГНСУ остановили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры", - заявил он.

Демченко рассказал, что музыкант находился летом 2020 года в Крыму. Он попал туда, нарушая порядок въезда.

Пограничники запретили солисту въезд в Украину на 3 года.