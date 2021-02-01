Я мощнее, - Фьюри заявил, что у Джошуа нет шансов на победу

1 февраля, 2021, 15:13

Тайсон Фьюри уверен, что победит Джошуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает Boxingnews 24 .

По словам Фьюри, он более мощный боксер чем Джошуа.

"Выиграю у него так же, как выиграл у Уайлдера. Я крупнее, мощнее, лучше подготовлен психологически и физически, чем Джошуа. И удар у меня сильнее. Все в мою пользу. Меня невозможно победить. Я просто неуязвим. Без шансов для него. если я без травм, в форме и активен, то проиграть не могу", - заявил Фьюри,

Ожидается, что бой пройдет в июне.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 28 января стало известно, что британские тяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

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