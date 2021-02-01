И антироссийские санкции, и оружие, и политическое давление, - Кравчук о вероятной поддержке Байденом Украины

1 февраля, 2021, 07:37

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что новый президент США Джо Байден будет активно давить на российское руководство

Об этом сообщает Украина 24 .

"Этот вопрос обсуждался не как основное, но очень важно, я имею в виду об Украине. Вопрос был главный о договоре по стратегическом ядерном оружии. И в ходе обсуждения продолжения этого договора был поднят вопрос об Украине. И Байден четко и системно, как сказали в Офисе президента. что Украина суверенное государство, Штаты будут поддерживать независимость Украины, и это будет главным направлением внешней политики США в отношении Украины ", - сказал Кравчук.

По его мнению, американские санкции против России выйдут за пределы физических лиц, а станут санкциями против структур.

"Возможны финансовые санкции. Идет разговор о том, что могут быть санкции вывода России из банковской системы. Второе. Будет политическое и дипломатическое влияние. У меня убеждение, что США поддержат предложение Украины, чтобы в нормандской четверку был введен представитель Соединенных Штатов. Я вижу четкую, понятную и последовательную позицию о защите Украины. И санкции, и оружие, политическое давление ", - сказал Кравчук.

Напомним, президент США Джо Байден 26 января провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе других важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.