Военный переворот в Мьянме: хунта назначила временного президента

1 февраля, 2021, 10:42

В Мьянме после военного переворота был назначен временный президент страны

Им стал командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн, сообщает Irrawaddy .

Бывший генерал В Мьинт Све был назначен военными вице-президентом для представления вооруженных сил в правительстве, возглавляемом Национальной лигой за демократию (НЛД).

"Законодательные, административные и судебные полномочия страны передаются главнокомандующему вооруженными силами в соответствии со ст. 418 Конституции 2008 года, которую поддерживается военными, до тех пор, пока не будут приняты меры против (вероятных нарушений) проверки и (утверждения) списков избирателей", - говорится в заявлении.

Утром 1 февраля представитель НЛД Мио Ньюнт заявил о задержании президента страны Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника. Он уточнил, что речь идет о военном перевороте.

СМИ также сообщили о сбоях в подключении к интернету и проблемах с телефонной связью. Госканал MRTV в Мьянме прекратил вещание "через коммуникационные неполадки". Очевидцы рассказывают о солдатах и военных грузовиках в здании мэрии столицы страны Рангуна.

После этого военные в год объявили в Мьянме режим чрезвычайного положения.

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