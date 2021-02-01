Военные Мьянмы задержали нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи

1 февраля, 2021, 07:19

Военные Мьянмы совершили переворот, задержав лидера страны Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии в ходе утреннего рейда 1 февраля

Об этом сообщает Радио Свобода .

Армия 1 февраля объявила годовалое чрезвычайное положение "для сохранения стабильности" на фоне споров о выборах. Согласно заявлению, новым исполняющим обязанности президента стал бывший генерал Мьинт Све, который был вице-президентом. Также генерал Мин Аун Хлаинг, командующий военных, получил контроль над администрацией и судебной властью.

Телефонная связь в стране не работает, а телевидение прекратило эфир. Местные жители также говорят о медленной скорости интернета.

Соединенные Штаты, Австралия и другие страны выразили обеспокоенность из-за переворота и задержания гражданских лидеров правительства.

В ноябре прошлого года в Мьянме состоялись выборы. На них победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.

Военные Мьянмы, правивших этим государством Юго-Восточной Азии в течение 50 лет, сохраняли значительное политическое и экономическое влияние после прихода к власти Су Чжи на выборах 2015 года.

Перед этим политик провела в общей сложности несколько десятилетий под домашним арестом. В октябре 1991 года ей была присуждена Нобелевская премия мира, однако выехать из страны и получить награду военные власти страны ей не позволила.