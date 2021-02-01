ВМС Украины и США провели тренировки в Черном море

1 февраля, 2021, 16:26

В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, целью тренировки являлось поддержание безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп. Все элементы учений были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Как отмечается, что это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями США, что является отличной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами.

"Проведя двустороннее тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство. Взаимодействие и двусторонние учения с нашими партнерами проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности. Я с нетерпением жду будущие возможности совместных тренировок с украинским флотом", - сообщил командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон.

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