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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС пропал военный, сейчас он находится в ОРДЛО, - ОТУ "Восток"

В зоне ООС пропал военный, сейчас он находится в ОРДЛО, - ОТУ "Восток"

28 января в одном из подразделений воинской части было обнаружено отсутствие военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сразу были приняты меры по его розыску, которые результатов не дали. Военный пропал во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, военный сейчас находится на территории ОРДЛО.

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