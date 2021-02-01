В зоне ООС пропал военный, сейчас он находится в ОРДЛО, - ОТУ "Восток"

1 февраля, 2021, 17:35

28 января в одном из подразделений воинской части было обнаружено отсутствие военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сразу были приняты меры по его розыску, которые результатов не дали. Военный пропал во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, военный сейчас находится на территории ОРДЛО.