В зоне ООС пропал военный, сейчас он находится в ОРДЛО, - ОТУ "Восток"
1 февраля, 2021, 17:35
28 января в одном из подразделений воинской части было обнаружено отсутствие военнослужащего
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
"Сразу были приняты меры по его розыску, которые результатов не дали. Военный пропал во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, военный сейчас находится на территории ОРДЛО.
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