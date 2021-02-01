В Испании в течение трех лет будут тестировать 4-дневную рабочую неделю

1 февраля, 2021, 15:40

Правительство Испании утвердило пилотный проект, который на национальном уровне введет четырехдневную рабочую неделю

Об этом пишет испанская газета ABC.

На пилотный проект, который продлится в течение трех лет, выделят 50 млн евро. Правительство планирует финансово поддерживать компании, которые сократят свою рабочую неделю с 40 до 32 часов, но не уменьшать зарплату для своих работников.

Инициатором плана была левоцентристская партия Más País. Как рассказал лидер партии Иньиго Эррегон, сначала представители Más País встретятся с Министерством промышленности, чтобы договориться об исследовании, которое определит, в каких сферах деятельности сначала нужно вводить меньший рабочую неделю.

По его словам, финансовые выплаты компаниям в течение трех лет будут постепенно сокращать, поскольку они должны становиться более финансово устойчивыми. В общем цель проекта в том, чтобы благодаря сокращению рабочего дня увеличить производительность труда так, чтобы доходы компаний не упали.

Еррегон также ответил на критику плана. Он уверяет, что сто лет назад никто не мог представить даже 8-часовой рабочий день, а теперь Испания должна "работать лучше".

Лидер Más País также надеется, что пилотный проект покажет большинству компаний выгоды короткого рабочей недели и они самостоятельно, без поддержки государства, станут вводить изменения.

На протяжении последних нескольких лет компании во всем мире тестируют сокращение рабочей недели. Хотя и существуют опасения, что такие сокращения могут привести к уменьшению производительности, результаты экспериментов доказывают другое. Так, в Microsoft Japan производительность работников выросла на 40% после введения 4-дневной рабочей недели. Кроме того, на 23% сократились затраты компании на электроэнергию и на 59% - объемы печати документов.

Эксперимент с четырехдневной рабочей недели вводили в компании Perpetual Guardian в Новой Зеландии. При этом заработная плата оставалась неизменной. Тогда сотрудники рассказали, что они стали меньше нервничать, производительность труда выросла, а затраты компании на электроэнергию сократились. В то же время часть сотрудников заявила, что в дополнительный выходной скучали за коллегами и работой. Впоследствии компания решила уже полноценно запустить сокращенную рабочую неделю.

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