В январе в оккупированном Крыму вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в армии РФ, - правозащитники
1 февраля, 2021, 19:30
С начала года в "суды" Крыма передано 13 дел за уклонение от службы в армии России
Об этом в эфире Крым.Реалии сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.
"В январе было передано 13 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах, и 13 приговоров было вынесено. Для сравнения, в начале 2020 года, в январе было передано три уголовных дела", - сообщил Седов.
По его информации, за весь 2020 год задокументировано 81 дело за уклонение от службы в армии России крымчанами.
За весь период, таких дел было 163.
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