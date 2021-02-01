В январе в оккупированном Крыму вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в армии РФ, - правозащитники

1 февраля, 2021, 19:30

С начала года в "суды" Крыма передано 13 дел за уклонение от службы в армии России

Об этом в эфире Крым.Реалии сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.

"В январе было передано 13 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах, и 13 приговоров было вынесено. Для сравнения, в начале 2020 года, в январе было передано три уголовных дела", - сообщил Седов.

По его информации, за весь 2020 год задокументировано 81 дело за уклонение от службы в армии России крымчанами.

За весь период, таких дел было 163.