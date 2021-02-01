В Украине начали действовать сниженные цены на газ и его транспортировку

1 февраля, 2021, 10:40

В Украине с 1 февраля начала действовать снижена фиксированная цена на газ и на его распределение

С 1 февраля, согласно решению Кабинета министров, цена газа может составлять не более 6,99 грн / куб.м.

Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), максимальная стоимость доставки одного кубометра газа будет составлять 1,79 грн.

Отметим, такие цене действовать до завершения карантина или до конца отопительного сезона.

Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн.

19 января НКРЕКП снизила тариф на распределение газа для 14 облгазов.

27 января поставщики газа опубликовали февральскую цену на газ.