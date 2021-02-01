 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаВ Украине начали действовать сниженные цены на газ и его транспортировку

В Украине начали действовать сниженные цены на газ и его транспортировку

В Украине с 1 февраля начала действовать снижена фиксированная цена на газ и на его распределение

С 1 февраля, согласно решению Кабинета министров, цена газа может составлять не более 6,99 грн / куб.м.

Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), максимальная стоимость доставки одного кубометра газа будет составлять 1,79 грн.

Отметим, такие цене действовать до завершения карантина или до конца отопительного сезона.

  • Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн.
  • 19 января НКРЕКП снизила тариф на распределение газа для 14 облгазов.
  • 27 января поставщики газа опубликовали февральскую цену на газ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 февраля, 2021 понедельник

31 января, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать