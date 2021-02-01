В Украине начали действовать сниженные цены на газ и его транспортировку
1 февраля, 2021, 10:40
В Украине с 1 февраля начала действовать снижена фиксированная цена на газ и на его распределение
С 1 февраля, согласно решению Кабинета министров, цена газа может составлять не более 6,99 грн / куб.м.
Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), максимальная стоимость доставки одного кубометра газа будет составлять 1,79 грн.
Отметим, такие цене действовать до завершения карантина или до конца отопительного сезона.
- Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн.
- 19 января НКРЕКП снизила тариф на распределение газа для 14 облгазов.
- 27 января поставщики газа опубликовали февральскую цену на газ.
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