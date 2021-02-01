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Espreso.tvЭкономикаВ "Дии" рассказали, какие аэропорты принимают цифровые документы для внутренних рейсов. Список

В "Дии" рассказали, какие аэропорты принимают цифровые документы для внутренних рейсов. Список

Воспользоваться электронным паспортом в "Дии" для внутренних рейсов могут клиенты десяти украинских аэропортов

Об этом пресс-служба "Дии" сообщила в Telegram.

Согласно сообщению, воспользоваться электронными документами для внутренних рейсов в "Операции" украинцы могут уже в десяти аэропортах.

В частности, "Дию" принимают в аэропортах "Борисполь", "Киев", "Одесса", "Львов" им. Данила Галицкого, "Харьков", "Запорожье", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Днепропетровск".

Так, отмечается, что "Днепропетровск" присоединился на прошлой неделе и за три дня возможности предъявления электронного паспорта, им воспользовалось 20% посетителей.

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