В Польше ослабили карантин: открылись торговые центры и музеи
1 февраля, 2021, 16:38
В понедельник, 1 февраля, в Польше частично ослабили карантинные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19
В частности, в стране снова открылись музеи, картинные галереи, библиотеки и торговые центры, сообщает Polskie Radio.
"Этот осторожный шаг позволит постепенное и очень медленное возвращение к нормальной жизни", заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.
Однако бары, рестораны, гостиницы, спортивные залы и ночные клубы остаются закрытыми по меньшей мере до 14 февраля. При этом владельцы некоторых заведений заявили, что им грозит банкротство и объявили, что сегодня также откроют свои заведения, вопреки ограничениям.
Напомним, в Польше от коронавируса привито уже более одного миллиона человек.
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