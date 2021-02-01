В Одесской области мужчина избил граблями собаку, а затем неизвестные избили и его

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В полицию с заявлением обратилась 56-летняя жительница Беляевского района и сообщила, что 67-летний мужчина, который живет неподалеку от нее, граблями избил ее собаку и животное находится на лечении в ветклинике", - говорится в сообщении.

Гражданин, о котором шла речь, обратился к таким действиям, потому что поймал хаски соседки в своем хозяйственном помещении, где тот подушил около 20-ти голов птицы. По словам мужчины, животное делает ему вред не первый раз, потому что постоянно "бегает голодной". Также полицейские узнали, что хозяйка собаки, увидев, как того избили, обратилась за помощью не только в милицию, но и к зоозащитников. К мужу приехали неизвестные, избили его и бросили в снег.

С целью полного и объективного установления обстоятельств происшествия полицейские начали производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) и ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Продолжается следствие.

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