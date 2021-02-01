В НБУ не исключают роста учетной ставки до 7%

1 февраля, 2021, 13:34

В Национальном банке Украины (НБУ) не исключают возможность повышения учетной ставки до 6,5-7% годовых

Об этом сообщила пресс-служба НБУ по итогам дискуссии членов Комитета по монетарной политике по уровню учетной ставки.

Согласно сообщению, большинство членов Комитета склоняются к умеренному повышению учетной ставки до 6,5-7% в течение следующих месяцев.

Так, повышение учетной ставки должно способствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления и улучшению инфляционных ожиданий, а затем поможет постепенно замедлить инфляцию и вернуть ее в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. в начале 2022 года.

В то же время несколько членов комитета считают, что повышение учетной ставки не понадобится учитывая временный характер проинфляционная факторов и вероятные компенсаторы, в частности приток иностранного капитала. По мнению одного из членов Комитета, последний фактор будет достаточно мощным и даже позволит НБУ несколько снизить учетную ставку до нового рекордного уровня.

Напомним, в январе НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне в 6% годовых.

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