В НБУ не исключают роста учетной ставки до 7%
Об этом сообщила пресс-служба НБУ по итогам дискуссии членов Комитета по монетарной политике по уровню учетной ставки.
Согласно сообщению, большинство членов Комитета склоняются к умеренному повышению учетной ставки до 6,5-7% в течение следующих месяцев.
Так, повышение учетной ставки должно способствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления и улучшению инфляционных ожиданий, а затем поможет постепенно замедлить инфляцию и вернуть ее в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. в начале 2022 года.
В то же время несколько членов комитета считают, что повышение учетной ставки не понадобится учитывая временный характер проинфляционная факторов и вероятные компенсаторы, в частности приток иностранного капитала. По мнению одного из членов Комитета, последний фактор будет достаточно мощным и даже позволит НБУ несколько снизить учетную ставку до нового рекордного уровня.
- Напомним, в январе НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне в 6% годовых.
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