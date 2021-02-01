В Луганской области перевернулся грузовик с 26 тоннами мазута

1 февраля, 2021, 14:47

В Луганской области возле поселка Новоайдар перевернулся грузовик DAF, перевозивший мазут к Счастью

Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганщины Татьяна Погукай в Facebook .

"Вчера, 31 января, на автодороге Т 13-06 км 41 + 600 сообщением" Северодонецк-Новоайдар "на окраине пгт Новоайдар перевернулся грузовик. Во время опрокидывания автомобиля на обочину вылилась часть мазута. Последствия происшествия были ликвидированы работниками ГСЧС", - сообщила Погукай .

Как отмечается, предварительно установлено, что 58-летний водитель грузовика DAF с прицепом перевозил более 26 тонн мазута из города Днепр в Счастьенский ТЭС, однако, я к отмечают правоохранители, "не справился с управлением, выехал на обочину, в результате чего произошло опрокидывание грузовика" .

Так, водитель получил телесные повреждения. На него составлен административный материал по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Фото: Татьяна Погукай

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