В Киеве открылся первый в Украине магазин ИКЕА

1 февраля, 2021, 13:16

Один из крупнейших мировых ритейлеров ИКЕА официально открыл офлайн-магазин в Украине в киевском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Blockbuster Mall

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, 1 февраля в Киеве открылся первый в Украине физический магазин ИКЕА.

Отметим, магазин открылся в киевском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Blockbuster Mall. Как сообщала пресс-служба ИКЕА, он будет работать с 10:00 до 20:00 со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий. Согласно действующих ограничений, в магазине смогут одновременно находиться максимум 500 человек.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", магазин имеет площадь 5 тыс. Кв. м. В нем доступны около 2 тыс. наименований товаров и 3 тыс. артикулов крупногабаритной продукции на сайте интернет-магазина. Торговая точка также пункты выдачи онлайн-заказов и поштомат.

По информации агентства, вход посетителей в магазин осуществляется после регистрации по телефону через QR-код и получения SMS-сообщения. После получения кода в сообщении течение 15 минут можно войти в магазин.

Напомним, ранее СМИ сообщали , что ИКЕА планировала открыть свой первый магазин в Украине, в столичном ТРЦ Blockbuster Mall в октябре.

В мае этого года IKEA Украина подписала договор аренды площади для размещения мебельного магазина в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, однако в связи с пандемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

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