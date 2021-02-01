В Киеве микроавтобус врезался в фуру
1 февраля, 2021, 10:46
В Соломенском районе столицы на улице Вацлава Гавела водитель микроавтобуса Ford не справился с управлением и влетел в сторону фуры DAFa
Об этом сообщили Вартови.Еспресо .
"По предварительным данным, водитель Ford не справился с управлением и влетел в сторону DAFa. В результате столкновения водитель автобуса был зажат в салоне авто. На место прибыли спасатели, которые деблокировали руководителя. С травмой ноги и ссадинами головы его забрали медики в карету скорой помощи" , - говорится в сообщении.
По словам свидетеля, водитель микроавтобуса "был в состоянии алкогольного опьянения", так это или нет - установит следствие.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая должна установить подробности аварии.
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