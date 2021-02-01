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Espreso.tvОбществоВ Киеве художник разрисовал подземный переход под коридор СИЗО, чтобы напомнить о 98 крымских политзаключенных Кремля

В Киеве художник разрисовал подземный переход под коридор СИЗО, чтобы напомнить о 98 крымских политзаключенных Кремля


фото: facebook.com/KRYM.SOS
Возле "Украинского дома" в центре Киева грузинский художник Давид Кухалашвили разрисовал подземный переход в стиле коридора следственного изолятора

Об этом сообщает инициативах "Крым SOS".

Инсталляцию сделали в рамках проекта "Подземный тупик"

"Проект посвящен 98 крымским политзаключенным, которых Кремль незаконно удерживает в неволе. Наша цель - рассказать истории каждого из тех, кого оккупационные власти РФ разлучила с родными за их религиозные и политические взгляды", - говорится в сообщении.

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