В Киеве художник разрисовал подземный переход под коридор СИЗО, чтобы напомнить о 98 крымских политзаключенных Кремля
1 февраля, 2021, 16:47
Возле "Украинского дома" в центре Киева грузинский художник Давид Кухалашвили разрисовал подземный переход в стиле коридора следственного изолятора
Об этом сообщает инициативах "Крым SOS".
Инсталляцию сделали в рамках проекта "Подземный тупик"
"Проект посвящен 98 крымским политзаключенным, которых Кремль незаконно удерживает в неволе. Наша цель - рассказать истории каждого из тех, кого оккупационные власти РФ разлучила с родными за их религиозные и политические взгляды", - говорится в сообщении.
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