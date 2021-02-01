В Кропивницком в одной из школ произошла вспышка кишечной инфекции

1 февраля, 2021, 17:44

В Кропивницком расследуют вспышку острой кишечной инфекции среди учащихся начальных классов школы №8

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области.

Как отмечается, в Кропивницком расследуют вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся общеобразовательного учебного заведения №8, где более десяти учеников 1-4 класса обратились к медикам из-за слабости и тошноті.

"На утро 28 января от родителей учеников младшей школы, которые не явились на занятия, поступили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры. В течение дня еще 4 учеников обратились за помощью к медицинской сестре учреждения. за консультацией к семейному врачу 28-29 января обратились 12 учеников, из них 2 были госпитализированы с диагнозом диарея неустановленной этиологии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все пострадавшие питались в столовой ОУЗ №8.

Так, по результатам санитарно-эпидемиологического обследования и инспектирования пищеблока учреждения специалисты установили нарушение требований действующего законодательства. Сейчас продолжаются лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, смывов с оборудования пищеблока, питьевой воды, готовых блюд, отобранных на пищеблоке.

С 29 января работа пищеблока приостановлена, питание учеников не осуществляется, в заведении проведена заключительная дезинфекция. В то же время ученики 1-4 классов временно переведены на дистанционную форму обучения.

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