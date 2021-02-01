В Бельгии вандалы разрисовали свастиками дом премьер-министра

1 февраля, 2021, 22:54

Вандалы пришли к дому премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и нанесли краской несколько изображений свастики

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Brussels Times .

"Многочисленные свастики, нанесенные аэрозольной краской, были обнаружены утром на здании, где проживает премьер-министр Бельгии. Всего таких изображений было 7, они были нанесены на почтовый ящик и на наружные поверхности здания. Представитель премьер-министра отметил, что Де Кроо сожалеет по поводу ущерба, нанесенного его частному дому, и особенно по поводу того факта, что таким образом люди пытаются запугать его детей и семью", - говорится в публикации.

В минувшее воскресенье в Брюсселе состоялась попытка организовать несанкционированные митинги протестов против ограничительных мер, которые правительство Бельгии принимает для сдерживания пандемии коронавируса.