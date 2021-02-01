В Бельгии вандалы разрисовали свастиками дом премьер-министра
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Brussels Times .
"Многочисленные свастики, нанесенные аэрозольной краской, были обнаружены утром на здании, где проживает премьер-министр Бельгии. Всего таких изображений было 7, они были нанесены на почтовый ящик и на наружные поверхности здания. Представитель премьер-министра отметил, что Де Кроо сожалеет по поводу ущерба, нанесенного его частному дому, и особенно по поводу того факта, что таким образом люди пытаются запугать его детей и семью", - говорится в публикации.
В минувшее воскресенье в Брюсселе состоялась попытка организовать несанкционированные митинги протестов против ограничительных мер, которые правительство Бельгии принимает для сдерживания пандемии коронавируса.
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