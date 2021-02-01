В 2020 году из Фонда по борьбе с коронавирусома не использовали почти 12 млрд грн, - глава Счетной палаты

Об этом глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.нет. Источник: https://censor.net/ua/v3245351

"Напомню, что Фонд был создан в апреле прошлого года и составил 78,4 млрд грн., Из них остались неиспользованными 11,9 млрд грн. Это очень большая сумма. Фактически, из 37-ми бюджетных программ нереализованными в полном объеме остались 32", - отметил Пацкан.

Чиновник акцентировал внимание на четырех программах, по которым были не использованы самые большие суммы средств Фонда.

В частности, 1,4 млрд грн - МЗ, реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование); 4,7 млрд грн - Минсоцполитики, предоставление Пенсионным фондом единовременного пособия лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета их деятельности в результате усиления ограничительных мер; 2,1 млрд грн - МЗ, обеспечение готовности и реагирование системы общественного здоровья на вспышки COVID-19, обеспечение средствами индивидуальной защиты; 1,2 млрд грн - Минэкономики, оказание единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования на период осуществления ограничительных мероприятий.

Напомним, по состоянию на конец ноября в Минфине заявляли об использовании более 60% средств из фонда борьбы с коронавируса

По состоянию на середину декабря сообщалось о том, что правительство перенаправило в Фонд дополнительные 6 млрд грн.

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