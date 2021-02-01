Уруский заявил, что Украина может запустить в космос спутник до конца 2021 года

1 февраля, 2021, 21:41

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о необходимости реализации проекта по выводу украинского спутника на орбиту Земли

Об этом он написал на странице в Facebook.

Уруский отметил, что космический аппарат дистанционного зондирования "Сич 2-30 (2-1)" нужно запустить на орбиту к концу 2021 года. Он считает, что это реально "при максимально эффективной работе".

"Наличие подобных космических аппаратов не только поспособствует решению широкого спектра задач, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом", - сообщил вицепремьер.