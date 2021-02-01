Умер украинский режиссер Сергей Проскурня

1 февраля, 2021, 23:20

В понедельник, 1 февраля, в возрасте 63 лет скончался украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня

Об этом сообщил в Facebook экс-министр культуры Евгений Нищук.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ... Я его называл наш Драматург... Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив ..

Мой БОЛЬШОЙ ДРУГ... Огромная потеря для меня... для всех нас", - написал Нищук.

Сергей Проскурня - лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент". С декабря 2007 года работал в команде министра культуры и туризма Василия Вовкуна, позже стал советником министра на общественных началах. Работал художественным руководителем Одесского театра оперы и балета.

В 2009-2015 годах был главным режиссером Черкасского драмтеатра, в 2013-2014 годах создал кинопроект "Наш Шевченко".

В марте 2011 начал в Черкассах постановку драматической поэмы-тетралогии Богдана Стельмаха "Тарас" в 3 частях. Проект длился до 2014 года.

9 марта 2014 к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко Проскурня выпустил фильм "Тарас Шевченко. Идентификация".

Создал ораторию "С нами Бог", посвятив ее героям Небесной сотни и участникам войны на востоке страны. С 2015 года режиссировал праздничные концерты ко Дню независимости Украины.

Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ .. Я его называл наш Драматург .. Трудно понять масштабы ... Опубликовано Евгением Нищуком Понедельник, 1 февраля 2021 г.

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