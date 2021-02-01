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Espreso.tvСпортУкраинский футболист покинул Россию ради греческого клуба

Украинский футболист покинул Россию ради греческого клуба


фото: Getty Images
Защитник казанского "Рубина" Олег Данченко стал игроком греческого АЕК

Об этом сообщает официальный twitter АЕК.

Афинский клуб заплатил казанцам 1,5 млн евро за трансфер Данченко. Украинец будет выступать в Греции под 33-м номером. Контракт подписан на 3 года.

"Добро пожаловать Олег", - говорится на украинском языке в сообщении греческого клуба.

Олег Данченко известный болельщикам благодаря выступлениям за одесский "Черноморец" и "Шахтер". В 2019 году донецкий клуб продал защитника в "Рубин" за 1 млн евро.

В этом сезоне 26-летний Данченко играл на правах аренды за "Уфу". В общем провел в высшем российском дивизионе 15 матчей и отдал 5 результативных передач.

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