Украинский футболист покинул Россию ради греческого клуба
Об этом сообщает официальный twitter АЕК.
Афинский клуб заплатил казанцам 1,5 млн евро за трансфер Данченко. Украинец будет выступать в Греции под 33-м номером. Контракт подписан на 3 года.
"Добро пожаловать Олег", - говорится на украинском языке в сообщении греческого клуба.
Олег Данченко известный болельщикам благодаря выступлениям за одесский "Черноморец" и "Шахтер". В 2019 году донецкий клуб продал защитника в "Рубин" за 1 млн евро.
В этом сезоне 26-летний Данченко играл на правах аренды за "Уфу". В общем провел в высшем российском дивизионе 15 матчей и отдал 5 результативных передач.
Welcome Oleg Danchenko
Добро пожаловать Олег AEK FC (@AEK_FC_OFFICIAL) January 31, 2021
- 29 января стало известно, что "Шахтер" получит от итальянской "Аталанты" 1 млн евро за трансфер полузащитника Виктора Коваленко.
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