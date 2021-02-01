Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

1 февраля, 2021, 15:28

Украину 1 февраля может импортировать 1 млн кВт-ч электроэнергии из РФ

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Так, 1 февраля с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-час. в час. С 21:00 до 23:00 планируется поставлять по 100 МВт-ч в час.

По результатам суточных аукционов НЭК "Укрэнерго", поставки будет осуществлять компания "ОНК-Групп".

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