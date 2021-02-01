 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаУкраина возобновила импорт электроэнергии из РФ

Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ


фото: rbc.ua
Украину 1 февраля может импортировать 1 млн кВт-ч электроэнергии из РФ

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Так, 1 февраля с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-час. в час. С 21:00 до 23:00 планируется поставлять по 100 МВт-ч в час.

По результатам суточных аукционов НЭК "Укрэнерго", поставки будет осуществлять компания "ОНК-Групп".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 февраля, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать