Украина в ОБСЕ рассказала о российской системе управления ОРДЛО

1 февраля, 2021, 19:58

Украина во время заседания форума безопасности сотрудничества ОБСЕ рассказала о системе управления Россией оккупированными территориями Донбасса

Об этом сообщает Укринформ .

"Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей создана система управления, которая обеспечивает полный контроль над деятельностью российских оккупационных администраций и минимизирует принятие ими каких-либо самостоятельных решений. Кураторами являются соответствующие структуры администрации президента, правительства, силовых органов РФ", - сообщила Украинская миссия при ОБСЕ.

Основные решения по политической ситуации в ОРДЛО обрабатываются помощником президента РФ Дмитрием Козаком. Именно он сейчас является главным представителем воли Путина на переговорах в "нормандском" формате и курирует россиян в ТКГ. В работе ему помогает управления по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ во главе с Алексеем Филатовым.

За принятие решений, касающихся социально-экономических аспектов, в России отвечает "Межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим территориям юго-восточных регионов Донецкой и Луганской областей Украины", которая была создана Кремлем в декабре 2014 года. Председателем этой "межведомственной комиссии", в состав которой входят заместители глав министерств, ведомств и служб РФ, является первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации.

Такая структура функционирует в теневом режиме. На местах "руководят" марионетки - Денис Пушилин в так называемой "ДНР" и Леонид Пасечник в т.н. "ЛНР", которые озвучивают нужные Кремлю месседжи. Другими двумя марионетками, которые изображают роль руководителей "правительств" в "ДНР" и "ЛНР" является Александр Ананченко и Сергей Козлов соответственно.

"Контролируемость процессов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обеспечивается продолжением практики согласования кадровых назначений в Москве, формированием органов и структур по российскому образцу, приведением деятельности квазиреспублик в соответствии с российскими стандартами (в т.ч. "спецслужб "ДНР"/"ЛНР")", - проинформировали иностранных дипломатов в украинской миссии.

Одним из таких механизмов контроля оккупационных властей остается назначение должностных лиц РФ на ключевые должности в "ЛДНР". Например, "заместитель председателя правительства ДНР" Владимир Пашков является бывшим вице-губернатором Иркутской области, а "министр государственной безопасности ЛНР" по имени "Анатолий Антонов" является сотрудником ФСБ РФ, настоящее имя которого - Рашид Садыков.

Система управления войсками в ОРДЛО построена по схеме: Генеральный штаб - Южный военный округ (Ростов-на-Дону) - оперативная группировка российских оккупационных войск.

Непосредственно на территории Донбасса Россией созданы два армейских корпуса: 1-й АК - на территории т.н. "ДНР" и 2-й АК - на территории т.н. "ЛНР". При этом органы управления этими корпусами являются элементами системы управления Южного военного округа - одной из четырех военно-административных единиц ВС РФ.

Эти два армейских корпуса входят в оперативнуюй группировку войск, созданную на базе штаба 8-й армии Южного военного округа для выполнения задач на Донском операционном направлении. Общая численность этой группировки составляет около 58 тыс. военнослужащих.

Командные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах на оккупированном Донбассе занимают кадровые офицеры ВС РФ на ротационной основе. Сейчас 1-м АК российских оккупационных войск руководит российский офицер с позывным "Примаков", 2-м АК - "Князев".