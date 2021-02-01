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Espreso.tvОбществоУкраина предоставит запрос на получение новой партии вакцин Pfizer против коронавируса

Украина предоставит запрос на получение новой партии вакцин Pfizer против коронавируса


фото: reuters
Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что Украина предоставит дополнительный запрос на получение новой партии доз вакцины Pfizer от коронавируса

Об этом он заявил на брифинге, передает " РБК-Украина ".

"К 14 февраля предполагается, что Украина будет предоставлять дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, который запланирован получить во втором квартале 2021", - сообщил Иващенко.

Соответствующий запрос направят COVAX.

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