Украина предоставит запрос на получение новой партии вакцин Pfizer против коронавируса

1 февраля, 2021, 10:09

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что Украина предоставит дополнительный запрос на получение новой партии доз вакцины Pfizer от коронавируса

Об этом он заявил на брифинге, передает " РБК-Украина ".

"К 14 февраля предполагается, что Украина будет предоставлять дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, который запланирован получить во втором квартале 2021", - сообщил Иващенко.

Соответствующий запрос направят COVAX.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не в приоритете стран мира, которые получают вакцины от коронавируса .

Украина получит первую партию вакцин от коронавируса через две недели.

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