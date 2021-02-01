Тренер "Колоса" Костышин рассказал, почему избавился от экс-футболиста сборной Украины Селезнева

1 февраля, 2021, 11:19

Главный тренер Ковалевский "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал отчисления из команды нападающего Евгения Селезнева

Об этом сообщает ua-football.com .

Сообщалось, что Селезнев грубо нарушил режим. Тренер "Колоса" Руслан Костышин четко заявил, что не собирается больше ничего говорить о форварде.

"Селезнев? Я не буду об этом говорить. Это моя позиция", - сказал Костышин.

35-летний Евгений Селезнев перешел в "Колоса" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также он выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанский "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".

На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины по футболу.

31 января бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима на тренировочном сборе в Турции.