США накрыл мощный шторм: в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение

1 февраля, 2021, 17:54

Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте

Там прогнозируют сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч, сообщает телеканал Fox News .

Жителей Нью-Йорка предупредили о тяжелых дорожных условиях, а также о том, что сильный ветер может обрушить ветви деревьев и вызвать отключение электроэнергии. Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил чрезвычайное положение и призвал горожан оставаться дома.

Шторм начался в Калифорнии в минувшие выходные, потом снегопад обрушился на Чикаго и долину Огайо, а теперь достиг Нью-Йорка. По данным агентства Associated Press, к утру 31 января в Чикаго выпало почти 18 см снега. В Висконсине высота снежного покрова в некоторых округах у озера Мичиган превысила 38 см, при этом снегопад продолжался.

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