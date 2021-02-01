США накрыл мощный шторм: в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение
Там прогнозируют сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч, сообщает телеканал Fox News .
Жителей Нью-Йорка предупредили о тяжелых дорожных условиях, а также о том, что сильный ветер может обрушить ветви деревьев и вызвать отключение электроэнергии. Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил чрезвычайное положение и призвал горожан оставаться дома.
Шторм начался в Калифорнии в минувшие выходные, потом снегопад обрушился на Чикаго и долину Огайо, а теперь достиг Нью-Йорка. По данным агентства Associated Press, к утру 31 января в Чикаго выпало почти 18 см снега. В Висконсине высота снежного покрова в некоторых округах у озера Мичиган превысила 38 см, при этом снегопад продолжался.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти