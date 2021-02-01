Справка о прививках от COVID-19 не будет обязательной в Украине, - Ляшко объяснил, когда понадобится свидетельство

1 февраля, 2021, 15:16

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, когда может понадобиться свидетельство о вакцинации

Об этом Ропово Ляшко в интервью ТСН .

"Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства. Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть этим правилам, четко прописывает форму и требования к международному свидетельства о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не собираемся вводить. Мы просто нашу систему здравоохранения переустроили так, что при необходимости двумя нажатиями на клавиатуре можно представить эту форму справки человеку, который будет путешествовать и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы нужно предъявить международное свидетельство о вакцинации. Это будет бесплатно", - сказал Ляшко.

Он отметил, что в Украине справка не будет обязательной для посещения учреждений, пока ограничен доступ к вакцинам.

Ляшко объяснил, что надо "разделять вопросы иммунного паспорта и международного свидетельства о вакцинации".

Введение справок и паспортов может привести к разделению людей", - добавил Ляшко.

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