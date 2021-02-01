Сейчас ситуация не позволяет встречу лидеров стран Нормандского формата, - посол Франции

1 февраля, 2021, 12:47

По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, Нормандский формат - единственная работающая сейчас платформа по урегулированию

Об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен рассказал в интервью " Интерфакс-Украина ".

"В этом отношении к нам очень прагматичный подход. Мы стараемся следовать этому правилу:" не ремонтируйте то, что не сломано ". На сегодняшний момент нормандский формат - единственный рабочий, успешный. Он работает, например, 22 января, должна быть организована встреча дипломатических советников формата, хотя она была отложена из-за трагической пожар в Харькове ", - заверил дипломат.

Где Понсен заметил, что иногда "слишком много внимания уделяется формату, а не содержанию".

"Отсутствие результатов (я согласен с этим) - вопрос не формата. Если вы измените формат, это не обязательно означает, что вы получите лучшие результаты. Лучшие результаты будут том, что будет прогресс в уверенности и политической воли к миру и достижения целей . Это не вопрос формата. Если вы сломаете градусник, это не поможет избежать жары ", - отметил посол.

Где Понсен заявил, что между главами четырех государств и четырьмя советниками существует доверие, они очень хорошо знают друг друга.

"Господин Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, принимает очень активное участие, и вместе они достигли результатов. Прекращение огня - самое важное. Было жизненно важно остановить убийства. Обмен пленными был еще одним очень важным результатом. Конечно, для одного года этого мало, но по крайней мере есть хорошие и важные результаты. Конечно, если есть лучшие идеи, мы открыты для обсуждения. Однако необходимо доказать, что он будет лучше, чем имеющийся "нормандский формат", - добавил он.

В то же время посол Франции выразил обеспокоенность отсутствием у "некоторых участников" нормандской четверки "политической воли к выполнению договоренностей лидеров в Париже, отметив, что Украина свой вклад в этот процесс сделала.

"Мы обеспокоены. Мы видим, что у некоторых участников нет политической воли идти дальше. Но у нас есть перемирие. Мы видим, что Украина сделала свой вклад, например, если посмотреть на открытие пунктов пропуска. Я был в Счастье. Украина сделала свою домашнюю работу, но с другой стороны не взаимности, поэтому они еще не открыты, и это разочарование ", - заявил де Понсен.

Также посол Франции отметил, что новый саммит лидеров "нормандской четверки" может состояться только тогда, когда для этого будет достаточно материала, однако пока ситуация не позволяет этого сделать.

"Я не хочу строить предположения в этом вопросе. Наша точка зрения заключается в том, что мы соберем новый саммит, если для этого будет достаточно материала. Пока мы не считаем, что ситуация позволяет это. Мой президент вполне готов участвовать в новом саммите нет абсолютно никаких проблем, он уже много времени посвятил "нормандском формата" и готов делать больше ", - добавил Этьен де Понсен.

Напомним, в январе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки"

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