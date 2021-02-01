Россия технически готова отключиться от глобального интернета, - Медведев

1 февраля, 2021, 12:48

Российская Федерация готова отключиться от глобального интернета в случае необходимости

Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия имеет технологии, чтобы обеспечить автономную работу "рунета".

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне также все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - сказал Медведев.

Он признал, что такое решение является запасным планом на случай, если Россию отключат от глобальной сети.

"Интернет, как известно, появился в определенное время. И, безусловно, ключевые права на управление (находятся - ред.) в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ящика находятся за океаном ", - добавил Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что России поступают также постоянные угрозы отключения от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

"Мы даже были вынуждены создать свою систему передачи информации, если вдруг это произойдет, чтобы можно было обмениваться электронными сообщениями. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам сети", - уточнил Медведев .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb