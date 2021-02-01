Реформа школ не повлияет на вступление девятиклассников до десятого класса, - Шкарлет

1 февраля, 2021, 14:54

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, школьная реформа не приведет к массовому закрытию заведений среднего образования

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал в комментарии " Укринформа ".

"Все выпускники 9 классов смогут получить полное среднее образование, то есть закончить 10 и 11 класс. Процессы переформатирования сети учебных заведений, которые осуществляют органы местного самоуправления в пределах реформы децентрализации, не приведут к массовому закрытию школ", - заверил Шкарлет.

Он отметил, что в 2021 году зачисление в старшей школы будет происходить в установленном порядке:

"Как и в прошлом году, оно будет происходить после издания приказа о переводе учеников 9-х классов в том же учебном заведении. Разве что ученик захотел перевестись в другое учреждение или по основаниям в соответствии с Порядком."

Читайте также: МОН превращается в министерство антиукраинской пропаганды, - Николай Княжицкий

Министр напомнил, что к 2027 году в Украине хотят превратить систему старшей школы на профильные лицеи по направлениям.

"Реформа Новой украинской школы является длительной и поэтапной. Ряд трансформаций мы планируем завершить к 2027 году, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года, как это прописано в законах "Об образовании" и "О среднем образовании", - пояснил Сергей Шкарлет.

Напомним, в декабре Львовский облсовет обратился к голове Верховной Рады и премьер-министру Украины об увольнении министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

После назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования в городах Украины прошли акции "Стоп Шкарлет". Организаторы тогда отмечали, что кандидатуру министра выбрали, несмотря на протесты ученых, родителей, студентов и даже образовательного комитета Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо