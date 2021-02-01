Рада на пленарной неделе рассмотрит закон об оружии, - Разумков

1 февраля, 2021, 15:15

Верховная Рада рассмотрит закон об обороте оружия в Украине

Об этом рассказал на брифинге председатель парламента Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", - отметил он.

Комитет Рады рекомендует принять закон об обороте оружия в Украине.