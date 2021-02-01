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Espreso.tvОбществоРада на пленарной неделе рассмотрит закон об оружии, - Разумков

Рада на пленарной неделе рассмотрит закон об оружии, - Разумков


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада рассмотрит закон об обороте оружия в Украине

Об этом рассказал на брифинге председатель парламента Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", - отметил он.

Комитет Рады рекомендует принять закон об обороте оружия в Украине.

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