Рада на пленарной неделе рассмотрит закон об оружии, - Разумков
1 февраля, 2021, 15:15
Верховная Рада рассмотрит закон об обороте оружия в Украине
Об этом рассказал на брифинге председатель парламента Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.
"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", - отметил он.
Комитет Рады рекомендует принять закон об обороте оружия в Украине.
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